قال مندوب فلسطين الأممي رياض منصور، إن قضية فلسطين تمر بمرحلة حاسمة بالنسبة للشعب الفلسطيني والمنطقة والمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة.

ونوه خلال كلمته أمام الجلسة العامة الثالثة والخمسون للجمعية العامة، مساء الثلاثاء، إلى أن قصية فلسطين والإجحاف بحق شعبها لم تحسم بعد 80 عامًا من إنشاء الأمم المتحدة، الأمر الذي دفع الجمعية لمواصلة اهتمامها وبذل جهودها للمساهمة في حل عادل وسلمي.

وأشار إلى أن «الناجين من الإبادة يبقون ضحية حرب مستمرة ضد حقهم وبقائهم ووجودهم على أرضهم وكرامتهم البشرية»، قائلًا إنهم «رغم ذلك، وفي خضم الظروف العصيبة، يواصلون محاولتهم للتعافي واستعادة الحياة، بينما يحيط بهم الموت».

وأضاف: «الطلاب يعودون إلى دراستهم على الأنقاض، والمستشفيات المنهارة تستأنف عملها بعد إصلاحات عاجلة، والآباء يحاولون توفير المأوى المؤقت لأطفالهم في الشتاء القاسي، بينما تغرق الأمطار ممتلكاتهم، والبرد يؤدي إلى انتشار الأمراض».

وذكر أن «الفلسطينيين في غزة رحبوا أكثر من غيرهم باتفاق وقف إطلاق النار، لكنهم مازالوا يقتلون؛ بينما تواجه الإغاثة لإنقاذ الأرواح قيودًا»، مضيفًا: «الفلسطينيون يريدون نهاية لكل ذلك، وألا يفقدوا نصف غزة في تلك العملية، يجب احترام وقف إطلاق النار بشكل كامل، فلا مبرر لقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين».

ولفت إلى أن إسرائيل تقتل كل يوم طفلين فلسطينيين، معقبًا: «كفى معاناة وآلام وإهانة وقتل بحق شعبنا، فلسطين رحبت بخطة ترامب لإنهاء الحرب، فعلنا ذلك ونحن نعلم نية إسرائيل بانهيار وقف إطلاق النار عبر النزوح القسري والاحتلال والضم وإعاقة دخول المساعدات واستئناف الهجمات وتكريس الخط الأصفر وتجاوزه».