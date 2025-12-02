تواصل القوات الروسية تقدمها في مختلف الجبهات، حيث تستمر في توسيع سيطرتها على بلدات وقرى ومدن جديدة في مختلف جبهات القتال من خاركوف في الشمال الشرقي إلى خيرسون في جنوب البلاد.

وبينما أعلنت روسيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، سيطرة قواتها على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولوتشانسك في خاركيف، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أيضا، عن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، خلال بيان، إن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي زيليوني جاي ودوبروبوليه في مقاطعة زابوريجيا في إطار العملية العسكرية الخاصة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، أمس الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار، مساء 30 نوفمبر، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير حول تحرير كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.

وأظهرت لقطات فيديو قيام وحدات من قوات الحرس الثاني الروسي أثناء سيطرتها على مدينة كراسنوارميسك في دونيتسك، مبينة رفع الجنود الروس أعلام الاتحاد الروسي على مداخل المدينة، وفي جميع أحياءها، وعلى مبنى الإدارة.

من جانبها، قالت القوات الأوكرانية التي تقاتل في مدينة بوكروفسك لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الجزء الشمالي من المدينة الاستراتيجية الواقعة في شرق البلاد.