بوتين يتهم الأوروبيين بتخريب جهود السلام لإنهاء حرب أوكرانيا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، اليوم الثلاثاء، بتخريب الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب والتي اكتسبت زخما في الأسابيع الأخيرة.

وقال بوتين، بعد حديثه في منتدى استثماري وقبل أن يجري محادثات مع وفد أمريكي بقيادة المبعوث ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، في الكرملين: "ليس لديهم أجندة سلام، إنهم في صف الحرب".

واتهم الزعيم الروسي، أوروبا بتعديل مقترحات السلام "بمطالب غير مقبولة على الإطلاق لروسيا"، وبالتالي "عرقلة عملية السلام برمتها"، لتقوم بعد ذلك بإلقاء اللوم على روسيا في ذلك.

وقال بوتين: "هذا هو هدفهم".