 برشلونة يكشف سبب غياب دي يونج عن مواجهة أتلتيكو مدريد
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 7:18 م القاهرة
برشلونة يكشف سبب غياب دي يونج عن مواجهة أتلتيكو مدريد

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 7:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 7:03 م

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك على أرضية ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وشهدت قائمة برشلونة للمباراة غياب النجم الهولندي فرينكي دي يونج، بعدما استبعده الجهاز الفني بسبب عدم جاهزيته الصحية.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان رسمي أن دي يونج يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، ورغم مشاركته في التدريبات الجماعية يوم أمس، فإن حالته الصحية لم تسمح له بالتواجد في قائمة اللقاء.

ويدخل برشلونة المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 31 نقطة.


