المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان

أجرت مستشارة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة والمبعوثة الأمريكية الخاصة للبنان، مورغان أورتاغوس، الثلاثاء، محادثات مع مسئولين في إسرائيل حول الملف اللبناني.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أجرينا نقاشا مفيدا حول الوضع في لبنان".

وأضاف أنه قال للمبعوثة الأمريكية إن "حزب الله هو من ينتهك السيادة اللبنانية" وفق مزاعمه، وأن نزع سلاح الحزب "أمر بالغ الأهمية لمستقبل لبنان وأمن إسرائيل".

وتابع ساعر: "الولايات المتحدة هي حليفنا الأكبر، وسنواصل تعاوننا الوثيق".

في السياق ذاته، أفادت هيئة البث العبرية بأن أورتاغوس اجتمعت أيضا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وتسود تقديرات في إسرائيل بأن جيشها سيستأنف هجماته على لبنان بعد توقف استمر يومين بسبب زيارة رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر إليه.

وعن ذلك، قال مراسل هيئة البث إيتاي بلومنتال، على "إكس"، الثلاثاء: "لم تهاجم إسرائيل لبنان خلال الزيارة التاريخية للبابا ليو الرابع عشر إلى بيروت، وقد عاد البابا مؤخرا إلى روما".

وظهر الثلاثاء، غادر البابا لبنان، بعد 3 أيام حافلة باللقاءات الروحية والرسمية، شملت جولات تضامن مع اللبنانيين في معاناتهم، إضافة إلى رسائل واضحة دعت إلى السلام والاستقرار ختمها بالدعوة إلى وقف الهجمات والأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، داعيا إلى التفاوض طريقا للسلام.

والأحد، وصل رئيس الفاتيكان إلى لبنان قادما من تركيا التي حل ضيفا عليها لمدة 3 أيام أيضا في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه.

وجاءت زيارة البابا في أعقاب تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، في إطار خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، والذي أنهى عدوانا بدأته إسرائيل في أكتوبر 2023 وتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، خلفت أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف مصاب.