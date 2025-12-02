 غدا.. حفل مناقشة وتوقيع المجموعة القصصية قرموط الست للكاتب هاني منسي بمكتبة البلد - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
غدا.. حفل مناقشة وتوقيع المجموعة القصصية قرموط الست للكاتب هاني منسي بمكتبة البلد

محمود عماد
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 2:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 2:25 م

تستضيف مكتبة البلد حفل مناقشة وتوقيع المجموعة القصصية "قرموط الست" للكاتب هاني منسي، يناقشه الدكتور سيد إسماعيل ضيف الله، الدكتورة هويدا صالح، الكاتب والناقد أحمد الفيتوري، وتدير الندوة الكاتبة رشا عبادة، وذلك غدا الأربعاء، في الساعة السادسة مساء.

هاني منسي، هو قاص وناقد أدبي وفني وباحث أكاديمي، يعمل معلما للغة الإنجليزية، حاصل على ليسانس آداب وتربية من جامعة أسيوط عام 1997، ودبلومات في الدراما والنقد المسرحي من كلية الآداب بجامعة عين شمس في 2024 و2025.

كتب هاني منسي العديد من القصص والمقالات النقدية المنشورة في الصحف الورقية مثل الأهرام والدستور ومجلة عالم الكتاب وأخبار الأدب والثقافة الجديدة، إضافة إلى الصحف والمواقع الإلكترونية.

وتعد المجموعة القصصية "قرموط الست" هي ثاني مجموعاته القصصية، بعد مجموعته القصصية الأولى "سنكسار".

