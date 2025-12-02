ألمانيا: تيسنكروب ستيل تبدأ أكبر خطة إعادة هيكلة وتستعد لشطب 11 ألف وظيفة

أصبح بمقدور مجموعة تيسنكروب ستيل، أكبر مصنع للصلب في ألمانيا، البدء في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الصارمة، وذلك بعد أن أعلنت الشركة ونقابة عمال المعادن "آي جي ميتال" اليوم الاثنين أنهما توصّلتا إلى اتفاق بشأن التفاصيل الأخيرة الخاصة بـ تسوية المصالح والخطة الاجتماعية واتفاقيات تشغيلية أخرى.

وشمل ذلك بنودا من بينها قيمة تعويضات إنهاء الخدمة وتنظيم نظام التقاعد الجزئي، واتفق الجانبان على التزام السرية فيما يتعلق بالشروط الدقيقة. كما أفادت الشركة بأنه قد تم تأمين التمويل اللازم. ويسري الاتفاق الجماعي لإعادة الهيكلة حتى سبتمبر 2030، وبذلك أصبح الطريق مفتوحاً الآن أمام التنفيذ العملي.

وتعاني شركة "تيسنكروب ستيل يوروب"/تي كيه إس إي/، وهي الشركة التابعة لمجموعة تيسنكروب الصناعية، من مشاكل من بينها الطاقة الإنتاجية الفائضة والأسعار المنخفضة في السوق العالمية، كما تُشكِّل المنافسة الآسيوية الرخيصة ضغطًا على الشركة الألمانية العريقة. وتخطط الشركة لتخفيض القدرة الإنتاجية من 5ر11 مليون طن سنويًا إلى ما يتراوح بين 7ر8 و9 مليون طن. ومن أجل استعادة القدرة التنافسية، تسعى تيسنكروب ستيل إلى الاستغناء عما ما مجموعه 11 ألف وظيفة، ليتقلص عدد الموظفين إلى 16 ألف وظيفة. وانطلق هذا التخفيض من وضع سبتمبر 2024 حين كان هناك نحو 27 ألف شخص يعملون لدى الشركة. وقد انخفض العدد حاليًا لأقل من 26 ألف عامل بسبب وقف التوظيف.

وسيتم تنفيذ تخفيض العمالة عبر تقليص عدد الموظفين داخليًا (بحوالي 5000 وظيفة)، ونقل بعض القطاعات بنظام التعهيد (4000 وظيفة)، إضافة إلى الاستغناء عن وظائف مرتبطة بشركات أخرى مثل شركة "هوتنفيركه كروب مانيسمان" /إتش كيه إم/، والتي تمتلك فيها تيسنكروب ستيل حصة بـ 50%، بينما تؤول ملكية النصف الآخر إلى كل من شركة زالتسجيتر للصلب وشركة فالوريك لإنتاج الأنابيب.

وكانت تيسنكروب ستيل أنهت بالفعل عقد التوريد مع "إتش كيه إم" في أبريل الماضي على أن يسري مفعول الإنهاء بحلول نهاية عام 2032. وقال متحدث باسم تيسنكروب إن الشركة تجري حاليًا محادثات مع زالتسجيتر وفالوريك حول الخطوات التالية بشأن"إتش كيه إم"، مضيفًا: "نعمل معًا على إيجاد حل توافقي من أجل توضيح الموقف للعاملين بأسرع ما يمكن".

وقالت ماريا ياروني، الرئيسة التنفيذية لشركة تيسنكروب ستيل، بعد إتمام التفاصيل الأخيرة لخطة إعادة الهيكلة: "هدفنا واضح تمامًا، وهو أننا نسعى إلى أن نحتل موقعًا رياديًا على المدى الطويل في المنافسة الأوروبية". وأضافت أن الظروف اللازمة لتحقيق ذلك أصبحت الآن متوفرة.