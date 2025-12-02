تفتح مراكز الاقتراع بدائرة الرمل في محافظة الإسكندرية أبوابها أمام المواطنين، في تمام الساعة 9 من صباح غدا الأربعاء؛ للإدلاء بأصواتهم مجددًا في انتخابات مجلس النواب التي أُلغيت نتيجتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 9 مساءً، ولمدة يومين، حيث يجري استقبال الناخبين للاقتراع السري المباشر لاختيار 3 نواب يمثلونهم في البرلمان من بين 16 مرشحًا.

وتعمل اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية من خلال غرفة عمليات بالتنسيق مع مديريات: «الأمن، والصحة، والتربية والتعليم، وحي شرق»، والجهات المعنية؛ لتلقي أي شكاوى وتذليل العقبات أمام الناخبين داخل لجان الاقتراع.

والمرشحون الـ16 المتنافسون في الدائرة هم:

أحمد عبد المجيد، وعمر الغنيمي، حزب مستقبل وطن، وحازم الريان، حزب حماة الوطن، ومنى حسن عبد ربه، وأحمد محمد عبد الظاهر، وأشرف منديل، وفخر الجارحي، ومحمود عسكر، وهشام الدين عسران، وعفيفي كامل، ورضا الغباشي، ومجدي راغب البيومي، ووسيم طه السروجي، ودنيا محمود عرب، وشفيع عبد الحميد محمد، وأحمد الخميسي.

والمدارس الـ47 التي تُعقد بها الانتخابات في نطاق دائرة الرمل هي: الشهيد محمد فاروق القرش الابتدائية، طه حسين الثانوية بنات، سامي البارودي الإعدادية التجريبية بنات، شوكت الرسمية الابتدائية، الرمل الثانوية بنات، السيرة الحسنة الإعدادية بنات، الشهيد عبد السلام حمادة، عمر بن الخطاب الابتدائية، صقر قريش الابتدائية، شدس الإعدادية بنات، عبد العزيز جاويش الإعدادية، الشهيد اللواء خالد كمال عثمان الثانوية بنين، الرمل الثانوية بنين، زيزينيا الثانوية بنات، هدى شعراوي الثانوية بنات.

ومدرسة محمود زكي سالم الثانوية بنين، عمر لطفي الابتدائية، ابن سيناء الابتدائية، مجمع محرم الأزهري، منصور حسين الابتدائية، السيوف الابتدائية، الفالوجا الابتدائية، أرض العوايد الثانوية، الشيخ زايد التجريبية، فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، الرمل الميري الابتدائية، كمال الدين حسين الابتدائية، الظاهرية الإعدادية، جمال حمدان الابتدائية، حسين كامل بهاء الدين الابتدائية.

ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، الفضيلة الابتدائية، كورونا الرسمية لغات، كلية الزراعة المشتركة، الصالحية الابتدائية، البكاتوشي الابتدائية، القرية الأولى الابتدائية، الشهيد السيد كمال كريم الابتدائية، التحرير الابتدائية، 6 أكتوبر الابتدائية، الجيل الجديد الابتدائية المشتركة، التأهيل الفكري، إخناتون الابتدائية، المحروسة الابتدائية، منارة العلم الابتدائية، حجر النواتية الابتدائية، الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.

ومن جهتها أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الأجهزة التنفيذية، حيث تم تشكيل غرف عمليات ستعمل على مدار الساعة داخل حي شرق، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الانتخابات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد المحافظة في بيان لها، على رفع جاهزية شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار، وتوفير وحدات ديزل متنقلة كمصدر احتياطي للطاقة، إضافة إلى تزويد المقار الرئيسية بمولدات كهربائية، وتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة لتسهيل تنقلهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم الكاملة دون أي معوقات.

يُذكر أن الانتخابات في محافظة الإسكندرية تُجرى في الدائرة الثانية ومقرها «الرمل»، التي تضم لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا لهم حق التصويت، موزعين داخل نطاق قسمي شرطة «أول وثانٍ الرمل».