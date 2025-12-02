نظّمت مديرية أوقاف السويس، اليوم، ندوات تثقيفية داخل مدارس المحافظة تحت عنوان "احترام كبار السن"، ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك»، في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز القيم الأخلاقية وغرس الوعي المجتمعي بين الطلاب، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ ماجد راضي فرج، مدير المديرية، والشيخ هاني فاضل، مدير الدعوة، وبمشاركة عدد من أئمة وزارة الأوقاف.

وخلال الندوات، تم التأكيد على مكانة كبار السن في الإسلام وواجب المجتمع تجاههم، مشيرين إلى أن احترام الكبير قيمة إنسانية ودينية أصيلة، وأن توقيره من علامات تمام الإيمان وحسن الخلق.

كما تناولت الندوات السلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها الطلاب تجاه كبار السن داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، مع التشديد على دور الشباب في تقديم القدوة الحسنة ونشر ثقافة الرحمة والتعاون.

وأثنى القائمون على المدارس على جهود مديرية أوقاف السويس التوعوية، مؤكدين أهمية استمرار هذه البرامج في غرس القيم النبيلة وبناء وعي رشيد لدى الأجيال الجديدة.