أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، الثلاثاء، تدشين محطة توليد كهرباء في محافظة دير الزور شمال شرقي البلاد، باستطاعة ألف ميغاواط، في خطوة وصفها إعلام محلي بأنها الأضخم منذ سنوات في البلاد.

وقال البشير في تدوينة عبر منصة إكس: "بكل فخر نضع اليوم حجر الأساس لمحطة توليد كهرباء في محافظة دير الزور باستطاعة 1000 ميجاواط".

واعتبر الخطوة "استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة الوطني، ودعم مسيرة إعادة الإعمار".

ولفت إلى أن "هذا الإنجاز مع اقتراب ذكرى تحرير سوريا (من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024)، لنؤكد أن إرادة البناء أقوى من كل التحديات".

ووفق وسائل إعلام سورية، من بينها "الإخبارية" الرسمية، تعتبر هذه الخطوة "الأضخم منذ سنوات" في البلاد، حيث تقع المحطة على بعد 22 كيلومترا جنوبي مدينة دير الزور، وهي إحدى المحطات المسؤولة عن تزويد المنطقة الشرقية بالطاقة الكهربائية.

ويواجه قطاع الكهرباء في سوريا واقعا صعبا، بسبب الحرب المدمرة التي شنها نظام الأسد لـ14 عاما (2011- 2024)، حيث دمرت معظم الشبكات، فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي ألحقت ضررا كبيرا بقدرات توليد الطاقة الكهربائية.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لتحسين واقع المعيشة في البلاد، لا سيما خدمات الكهرباء والماء، وذلك منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.