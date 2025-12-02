تغلب فريق مانشستر سيتي على نظيره فولهام بنتيجة مثيرة 5-4، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب كرافن كوتاج، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

أحرز النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف الهولندي ريندرز الهدف الثاني في الدقيقة 37. وسجّل فيل فودين الهدف الثالث لرفاق عمر مرموش في الدقيقة 44، فيما قلّص إيميل سميث رو الفارق لصالح فولهام في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني، عاد فودين ليحرز الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 48، ثم أضاف ساندير بيرغ الهدف الخامس للسيتي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 54. وقلّص النيجيري أليكس إيووبي الفارق مجددًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 57، قبل أن يعزّز مواطنه صامويل تشوكويزي بهدف ثالث لفولهام في الدقيقة 72، ثم عاد اللاعب ذاته ليسجّل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 78.

جدير بالذكر أن النجم المصري عمر مرموش لم يشارك في المباراة، وظل على مقاعد البدلاء بعدما فضل جوارديولا عدم الدفع به، ويكتفي مرموش بمشاهدة فوز السيتي من على مقاعد البدلاء.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، محققًا 9 انتصارات وتعادلًا واحدًا و4 هزائم.

في المقابل، تجمّد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البريميرليج، بعد تحقيقه 5 انتصارات وتعادلين مقابل 7 خسائر.