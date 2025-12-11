يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعاً في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اليوم الخميس، اجتماعًا في الكرملين لمناقشة الوضع في منطقة العلميات العسكرية الخاصة، مع التركيز على الوضع في شمال جمهورية دونيتسك.

ووفقًا لما صرح به المتحدث باسم الكرملين، شارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد قوات مجموعة «الجنوب»، كما حضر الاجتماع في المكتب الرئاسي بالكرملين، دينيس سيرغيفيتش بيروغوف، قائد اللواء 123 للبنادق الآلية.

وقال المتحدث باسم الكرملين: «أشار الرئيس بوتين خلال الاجتماع، إلى سير الأمور بشكل إيجابي في جميع المجالات».

وأضاف: «تمت مناقشة مسألة نقل مدينة سيفيرسك بالكامل إلى سيطرة القوات الروسية، وتلقى الرئيس تقارير مفصلة حول هذا الموضوع، وسيتوفر فيديو للاجتماع قريباً».