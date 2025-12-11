الإنتربول يضبط 30 ألف حيوان حي في حملة ضد تهريب الحيوانات البرية

أعلنت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) اليوم الخميس، أن المحققين ضبطوا نحو 30 ألف حيوان حي خلال حملة إجراءات صارمة استمرت شهرا ضد تهريب الحيوانات البرية الدولي، واصفة العدد بأنه مرتفع على نحو قياسي.

وقال الإنتربول، إن الأعداد المرتفعة ترجع بشكل جزئي إلى زيادة الطلب على الحيوانات الأليفة الاستثنائية، كما هو الحال في آسيا.

ووجد المحققون أكثر من ستة آلاف طائر وأكثر بقليل من ألفي سلحفاة.

وأضافت المنظمة الدولية -مقرها ليون- أن التجارة غير القانونية في بقايا الحيوانات وأجزائها مازال مرتفعا. وقالت إنها غالبا ما تستخدم في الطب التقليدي أو "الأطعمة المميزة".

وشملت حملة الشرطة، خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، تحت اسم "ثاندر" (الرعد)، على 134 دولة.

وفي المجمل، ضبط رجال الشرطة على عشرات الآلاف من الحيوانات والنباتات المحمية وعشرات الآلاف من الأمتار المكعبة من الأخشاب المقطوعة وأكثر من 30 طن من الحيوانات المصنفة أنها معرضة للانقراض.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الإنتربول 196 دولة، مما يجعلها أكبر منظمة للشرطة في العالم.