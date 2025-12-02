ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عبر الهاتف بعد أن استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس يوم الاثنين.

وذكر بيان صادر عن الحكومة الفرنسية أن ترامب وماكرون "ناقشا شروط سلام قوي ودائم في أوكرانيا والخطوات التالية في جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة". وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية شدد بشكل خاص على الأهمية المركزية لضمانات الأمن المطلوبة لأوكرانيا وعزمنا على العمل عليها مع الولايات المتحدة".

وأعرب الرئيس الأوكراني يوم الاثنين عن تفاؤله بتقدم مراجعة خطة السلام التي وضعتها إدارة ترامب، قائلا إنها "تبدو أفضل" وأن العمل سيستمر خلال المفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب الروسية التي استمرت ما يقرب من أربع سنوات.

وعقد مسؤولون من الولايات المتحدة وأوكرانيا محادثات في فلوريدا حول المقترح الأمريكي.