بومبيو وبن سلمان يبحثان في اتصال هاتفي تداعيات الغارة الجوية الأمريكية على العراق

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بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة، تداعيات الغارة الجوية الأمريكية على العراق، والتي أسفرت عن مقتل

قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مورجان اورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية القول، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن بومبيو وجه الشكر إلى ولي العهد السعودي على دعمه الثابت وإدراكه للتهديدات العدوانية المستمرة التي يشكلها "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وفي وقت سابق دافع بومبيو عن الغارة الجوية الأمريكية فيما دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى مغادرة العراق بشكل فوري.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت في بيان، الجمعة، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جنبا إلى جنب مع أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية في غارة جوية في بغداد.