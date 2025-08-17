أرسنال يخطف فوزاً ثميناً من يونايتد على ملعبه

حقق فريق أرسنال فوزاً صعباً وثميناً على حساب مضيفه مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

واستفاد أرسنال من هدف مبكر سجله مدافعه الإيطالي ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 13 من ضربة رأس، بعد متابعة لكرة عرضية من ركنية.

واكتفى أرسنال بالهدف الوحيد، بينما تراجع الأداء بشكل كبير في الشوط الثاني من جانب الضيوف، حيث كان اليونايتد الأكثر وصولا لمرمى ديفيد رايا الذي تألق وحافظ على نظافة شباكه.

ورغم اعتماد الفريقين على الصفقات الجديدة سواء بشكل أساسي أو كبدلاء إلا أن أي منهم لم يقدم لمسة فارقة في النتيجة، على غرار الكاميروني مبومو مع يونايتد الذي حاول كثيرا دون جدوى، وكذلك البديل بنجامين شيشكو.

واعتمد أرسنال في الهجوم على الهداف السويدي فيكتور جيوكيريس الذي لم يصنع الفارق في فرص محدودة أتيحت له، بينما لم يسهم البديل أيضا نوني مادويكي في إضافة كبيرة للمدفعجية.

وحصد أرسنال أول 3 نقاط في مشوار البطولة، بينما كانت انطلاقة اليونايتد على ملعبه مُحبطة بأول خسارة.

وعدّل الفريق اللندني سجل مبارياته ضد يونايتد ليحقق فوزه رقم 81 مقابل 95 للشياطين الحمر.