قتلى و8 جرحى جراء إطلاق نار بناد ليلي مزدحم في نيويورك

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح جراء إطلاق نار في ناد ليلي مزدحم بمدينة نيويورك صباح اليوم الأحد.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش، للصحفيين، إن المحققين يعتقدون أن ما يصل إلى أربعة أشخاص أطلقوا النار من عدة أسلحة في نادي "تيست أوف ذا سيتي لاونج" بحي كراون هايتس في بروكلين قبيل الساعة 3:30 صباحا. ويبدو أن إطلاق النار يرتبط بالعصابات.

وأضافت تيش، في مؤتمر صحفي، إنه "إطلاق نار مروع وقع في مدينة نيويورك"، ووصفت الجريمة في وقت لاحق بأنه "عمل مأساوي لا معنى له من أعمال العنف".

وقالت تيش إن رجال الشرطة عثروا على 42 غلاف رصاصة عيار تسعة ملليمترات وأسلحة عيار 45 ملليمتر في شارع قريب.

وأضافت تيش أن المصابين في حادث إطلاق النار، وهم ثمانية رجال وثلاث نساء، يتلقون العلاج في المستشفيات، مشيرة إلى أن إصاباتهم غير مهددة للحياة، وأن أعمار الضحايا تتراوح بين 19 عاما و61 عاما. وأوضحت أن رجلا 19 عاما توفي في مكان الحادث، بينما توفي اثنان عمرهما 35 عاما و27 عاما بعد نقلهما إلى المستشفى.

ويأتي حادث إطلاق النار خلال عام شهدت فيه مدينة نيويورك تراجعا قياسيا في معدلات العنف المسلح.

وقالت تيش: "أعني، لدينا أقل عدد من حوادث إطلاق النار وضحاياها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بأي فترة سابقة مسجلة في مدينة نيويورك".

وأضافت: "حادث مثل هذا، ولله الحمد، يعد استثناء، وهو أمر مروع حدث هذا الصباح، لكننا سنحقق ونصل إلى حقيقة ما جرى".