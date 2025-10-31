سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن إحباطه هجوماً عنيفاً كان من المحتمل أن يكون "هجوماً إرهابياً"، خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الهالوين.

وجاء ذلك في منشور لمدير المكتب، كاش باتيل، عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة.

وقال باتيل: "أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الصباح هجوماً إرهابياً محتملاً، وألقى القبض على عدة أشخاص في ميشيغان يُزعم أنهم كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال عطلة نهاية أسبوع الهالوين. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقاً"، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف باتيل: "شكراً لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون في كل مكان على استعدادهم الدائم ونجاحهم في مهمتنا للدفاع عن الوطن".