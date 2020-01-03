الطلائع يهزم وادي دجلة في مباراة مثيرة

حقق طلائع الجيش فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه وادي دجلة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، في ختام منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

نجح طلائع الجيش في افتتاح التسجيل مبكرًا، في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، عن طريق أحمد كابوريا، فيما تعادل وادي دجلة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أهد دجلة فرصة تعزيز النتيجة بعدما أضاع محمد هلال ركلة جزاء في الدقيقة 56، ليعاقب فريق الطلائع وادي دجلة بهدفين في الوقت القاتل من المباراة، حيث سجل تالا نداييه الهدف الثاني في الدقيقة 84، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويوقع على الهدف الثالث في الدقيقة 87.

بهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 في مذيلة ترتيب جدول المسابقة.