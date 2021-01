«نزيف هوليوود» يتصدر قائمة «بيلبورد» لأفضل 10 ألبومات فى 2020

بوست مالون فنان العام وتايلور سويفت الأكثر حصدًا للجوائز ورودى ريتش نافس بقوة

يطرح فى كل عام العديد من الألبومات، يحرص صناعها على أن يكونوا ضمن قوائم التصنيف الموسيقية العالمية لأفضل ما أنتج خلال العام، وتبقى ألبومات 2020 لها طابع خاص وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، حيث توقع النقاد العالميين وكل محبى الموسيقى فى العالم، أن الأزمة سوف تؤثر على الإنتاج الموسيقى هذا العام، وستعانى السوق الغنائية العالمية من قلة الأعمال الجديدة، ولكن صناع الموسيقى العالمية خالفوا هذه التوقعات، ونرصد هنا أفضل 10 ألبومات أنتجت عام 2020 حسب ترشيح مجلة «بيلبورد ــ Billboard» الأمريكية، المتخصصة فى مجال صناعة الموسيقى.

1 ــ «نزيف هوليوود»

يأتى فى مقدمة الألبومات التى تعد الأفضل فى 2020، ألبوم «Hollywood's Bleeding» الذى يضم 17 أغنية، للمغنى «بوست مالون ــ Post Malone»، والذى جعله يتصدر قائمة أفضل مغنى العام حسب تصنيف مجلة «بيلبورد» الأمريكية، وكان السبب فى ترشحه لجائزة «فنان العام ــ Artist Of The Year» ضمن حفل توزيع جوائز «MTV Video Music Awards» فى نسخته الـ37 لعام 2020، وقد ترشح الألبوم لجائزة «ألبوم العام ــ Album Of The Year» ضمن حفل توزيع جوائز الـ«جرامى ــ Grammy» فى نسخته الـ63 لعام 2020، وترشح منه أغنية «دوائر ــ Circles» لجوائز «تسجيل العام ــ Record Of The Year» و«أغنية العام ــ Song Of The Year» للنسخة نفسها، كما ترشحت أيضا لجائزة «أغنية العام ــ Song Of The Year» ضمن حفل توزيع جوائز «MTV Video Music Awards» فى نسخته الـ37 لعام 2020.

2 ــ «دورى»

واستطاع ألبوم «My Turn» للمغنى «ليل بيبى ــ Lil Baby»، أن يتواجد بالمركز الثانى، وهو يضم 27 أغنية، ومن ضمنه أغنية «الصورة الأكبر ــ The Bigger Picture»، التى ترشحت لجائزة «أفضل أداء راب ــ Best Rap Performance»، ضمن حفل توزيع جوائز الـ«جرامى ــ Grammy» فى نسخته الـ63 لعام 2020، وترشحت أيضا الأغنية لجائزة «فيديو من أجل الخير ــ Video For Good»، ضمن حفل توزيع جوائز «MTV Video Music Awards» فى نسخته الـ37 لعام 2020، كما ترشحت أغنيته «نحن دفعنا ــ We Paid» لجائزة «أغنية الصيف ــ Song Of Summer» لنفس النسخة.

3 ــ «الرجاء المعذرة لكونى غير اجتماعى»

وتواجد بالمركز الثالث ألبوم «Please Excuse Me For Being Antisocial»، للمغنى «رودى ريتش ــ Roddy Ricch»، والذى جعله ضمن قائمة أفضل 10 مغنين بـ2020 حسب تصنيف مجلة «بيلبورد» الأمريكية، ورشحه لجائزة «أفضل فنان جديد ــ Push Best New Artist»، ضمن حفل توزيع جوائز «MTV Video Music Awards» فى نسخته الـ37 لعام 2020، ويضم الألبوم 16 أغنية من بينهم أغنيتان من أفضل 10 أغانى هذا العام حسب تصنيف المجلة نفسها وهم «نجم الروك ــ Rockstar» التى يتعاون فيها مع «دابابى ــ DaBaby» و«الصندوق ــ The Box»، وقد ترشحت أغنيته «Rockstar» لجوائز «تسجيل العام ــ Record Of The Year»، و«أفضل أداء للحن راب ــ Best Melodic Rap Performance»، و«أفضل أغنية راب ــ Best Rap Song»، ضمن حفل توزيع جوائز الـ«جرامى ــ Grammy» فى نسخته الـ63 لعام 2020، وترشحت أيضا أغنية «The Box»، لجوائز «أفضل أداء للحن راب ــ Best Melodic Rap Performance»، و«أفضل أغنية راب ــ Best Rap Song»، و«أغنية العام ــ Song Of The Year»، لنفس النسخة، كما ترشحت لجوائز «أغنية العام ــ Song Of The Year»، و«أفضل أغنية هيب هوب ــ Best Hip Hop» ضمن حفل توزيع جوائز «MTV Video Music Awards» فى نسخته الـ37 لعام 2020.

4 ــ «خط رفيع»

وجاء بالمركز الرابع ألبوم «Fine Line»، الذى يضم 12 أغنية، للمغنى «هارى ستايلز ــ Harry Styles»، والذى جعله ضمن قائمة أفضل 10 مغنين بـ2020 حسب تصنيف مجلة «بيلبورد» الأمريكية، وقد ترشح لجائزة «أفضل ألبوم بوب صوتى ــ Best Pop Vocal Album» ضمن حفل توزيع جوائز الـ«جرامى ــ Grammy» فى نسخته الـ63 لعام 2020، وقد ترشح منه أغنية «أعشقك ــ Adore You» لجائزة «أفضل فيديو موسيقى ــ Best Music Video» عن نفس النسخة، كما تعد من أفضل أغانى 2020 حسب تصنيف مجلة «بيلبورد»، وترشحت أيضا أغنيته «سكر البطيخ ــ Watermelon Sugar» لجائزة «أفضل أداء بوب منفرد ــ Best Pop Solo Performance» عن نفس النسخة، أما فى حفل توزيع جوائز «MTV Video Music Awards» فى نسخته الـ37 لعام 2020، فقد ترشحت أغنيته «أعشقك ــ Adore You» لجوائز «أفضل تأثيرات بصرية»، و«أفضل إخراج فنى»، و«أفضل إخراج»، وأغنيته «سكر البطيخ ــ Watermelon Sugar» لجائزة «أغنية الصيف».

5 ــ «تراث شعبى»

حل فى المركز الخامس ألبوم «Folklore»، الذى يضم 17 أغنية، للمغنية «تايلور سويفت ــ Taylor Swift»، والذى جعلها ضمن قائمة أفضل 10 مغنين بـ2020 حسب تصنيف مجلة «بيلبورد» الأمريكية، وقد ترشح الألبوم لجوائز «أفضل ألبوم بوب صوتى ــ Best Pop Vocal Album»، و«ألبوم العام ــ Album Of The Year»، ضمن حفل توزيع جوائز الـ«جرامى ــ Grammy» فى نسخته الـ63 لعام 2020، وقد ترشح منه أغنية «كارديجان ــ Cardigan» لجوائز «أغنية العام ــ Song Of The Year»، و«أفضل أداء بوب منفرد ــ Best Pop Solo Performance» لنفس النسخة، كما ترشحت أغنيتها «منفى ــ Exile» التى طرحتها بالتعاون مع فرقة «بون إيفار ــ Bon Iver» لجائزة «أفضل أداء بوب لثنائى/مجموعة ــ Best Pop Duo/Group Performance» عن النسخة نفسها، وترشحت أيضا أغنية «كارديجان ــ Cardigan» لجائزة «أغنية الصيف ــ Song Of Summer» ضمن فى حفل توزيع جوائز «MTV Video Music Awards» فى نسخته الـ37 لعام 2020.

6 ــ «الأكل الأبدى»

تواجد ألبوم «Eternal Atake»، الذى يضم 18 أغنية، للمغنى «ليل أوزى فيرت ــ Lil Uzi Vert»، بالمركز السادس حسب تصنيف مجلة «بيلبورد» الأمريكية.

7 ــ «صوب للنجوم استهدف القمر»

استطاع أن يتواجد المغنى «بوب سموك ــ Pop Smoke»، بالمركز السادس، وذلك بألبوم «Shoot For The Stars Aim For The Moon»، الذى يضم 19 أغنية، وقد ترشحت منه أغنية «ديور ــ Dior» لجائزة «أفضل أداء راب ــ Best Rap Performance»، ضمن حفل توزيع جوائز الـ«جرامى ــ Grammy» فى نسخته الـ63 لعام 2020، كما ترشحت أغنيته «ذا وو ــ The Woo» لجائزة «أغنية الصيف ــ Song Of Summer»، ضمن حفل توزيع جوائز «MTV Video Music Awards» فى نسخته الـ37 لعام 2020.

8 ــ «بعد ساعات»

حل فى المركز الثامن ألبوم «After Hours»، الذى يضم 17 أغنية، للمغنى «ذا ويكند ــ The Weeknd»، والذى كان السبب فى جعله ضمن قائمة أفضل 10 مغنيين بـ2020 حسب تصنيف مجلة «بيلبورد» الأمريكية، والفوز بجائزة «فنان العام ــ Artist Of The Year» ضمن حفل توزيع جوائز «MTV Video Music Awards» فى نسخته الـ37 لعام 2020، وتعد أغنية «أضواء عمياء ــ Blinding Lights» أفضل أغانى 2020 حسب تصنيف مجلة «بيلبورد»، وقد حصلت على جوائز «فيديو العام ــ Video Of The Year»، و«أفضل موسيقى أر أند بى ــ Best R&B»، وترشحت لجوائز «أفضل مونتاج ــ Best Editing»، و«أفضل تصوير سينمائى ــ Best Cinematography»، و«أفضل إخراج ــ Best Direction»، و«أغنية الصيف ــ Song Of Summer»، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز «MTV Video Music Awards» فى نسخته الـ37 لعام 2020.

9 ــ «الأساطير لا تموت أبدا»

تواجد بالمركز التاسع ألبوم «Legends Never Die»، للمغنى «جوس ورلد ــ Juice WRLD»، وقد جعله من ضمن قائمة أفضل 10 مغنين بـ2020 حسب تصنيف مجلة «بيلبورد» الأمريكية، والألبوم يضم 22 أغنية.

10ــ «ما تراه هو ما تحصل عليه»

وجاء بالمركز العاشر ألبوم «What You See Is What You Get»، للمغنى «لوك كومبز ــ Luke Combs»، وهو يضم 23 أغنية.