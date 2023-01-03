حرض عضو في الكنيست الإسرائيلي من حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على قتل 500 فلسطيني مقابل كل قتيل إسرائيلي.

جاء ذلك في تصريحات ألموغ كوهين لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تطرق فيها إلى إمكانية رد فعل عنيف محتمل من الفلسطينيين على اقتحام بن غفير المسجد الأقصى.

وقال كوهين: "إذا نتج عن الصعود (الاقتحام) أرواح بشرية، فإن رد الفعل سيكون غير مقيد - ولذا سيفهمون (الفلسطينيون) أنه لا ينبغي لهم المساس بحياة اليهود"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف: "إذا قتلنا لهم خمسمائة مقابل كل شخص منا يقومون بقتله، فلن يجرؤوا على فعل أي شيء (..) في نهاية المطاف، لا يحتاجون إلى عذر حقيقي لمحاولة قتل اليهود".

وصباح اليوم، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الخاصة، بعد ساعات من إعلانه عن تأجيل خطوة اقتحام "الأقصى" إلى موعد لاحق.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يعاود اقتحام الأقصى دون إعلان مسبق تحديًا لـ #نتنياهو#الحدث pic.twitter.com/x3N2CoTakJ — ا لـحـدث (@AlHadath) January 3, 2023

بدورها، عبرت مصر، عن أسفها لاقتحام مسئول إسرائيلي المسجد الأقصى، مؤكدة رفضها لأي اجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن مصر تعرب أسفها لاقتحام مسئول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدة رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وأضاف البيان أن مصر تحذر من التبعات السلبية لمثل تلك الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً كل الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.