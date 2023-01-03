ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، أمسية سينمائية، في السادسة مساء غدا الأربعاء، يعرض خلالها فيلم "المحارب" أحمد بدوي للمخرج "عاطف شكري".

وذكر المركز القومي للسينما - في بيان مساء اليوم- أنه من المقرر أن يتم عقب عرض الفيلم، عقد ندوة لمناقشة العمل مع صناع العمل، وتدير النقاش الكاتبة الصحفية أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

ونوه المركز القومي للسينما إلى أن الفيلم ينتمي إلى أعمال السيرة الذاتية، ويتناول قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة، ويأتي ذلك ضمن احتفالات أكتوبر المقامة على مدار العام بمركز الثقافة السينمائية وذلك بمناسبة مرور ٥٠ عاما على ذكرى الانتصار.