النائب أحمد فرغلي يطالب باستقالة الحكومة: تركت المواطن فريسة للغلاء

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طالب النائب أحمد فرغلي باستقالة الحكومة، خلال توجيه طلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي.

وقال فرغلي، خلال الجلسة العامة اليوم: "الحكومة أصبحت وزارة السوق السوداء، الحكومة غرقت في كيلو أرز وتركت المواطن فريسة للغلاء".

وانتقد سياسات وزراة التموين، مضيفا: "الوزارة تدخلت في أزمة الأرز أصبح بسعرين ومش موجود، الزيت اختفى، الحكومة تصدر قرارات وهمية تقول سلع استراتيجية تكفي ستة أشهر أو خمسة أشهر، أرز أو زيت وكل الأسعار تزيد والحكومة في وادي تاني خالص".

وتابع فرغلي: "الدعم الذي تقدمه للمواطن ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، الحكومة قالت الدعم للفرد يساوي 50 جنيها، بعد التضخم أصبح المواطن يحصل على ثلث الدعم".

واختتم: "لا يوجد طبقة متوسطة في مصر، وأصبحت محدودي الدخل ومعدومي الدخل، الوزارة انتهت صلاحيتها ويجب على المجلس حماية المواطن من الحكومة ويجب على الحكومة تقديم استقالتها".