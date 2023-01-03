عضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي يتوقع زيادة الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين

قال مارتينس كازاكس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن اجتماعي المجلس في الشهرين المقبلين قد يشهدان زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن كازاكس قوله: "اعتقد أننا يمكننا المضي بخطى واسعة في زيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين.. بالطبع قد تصبح الخطوات أقل إذا دعت الحاجة ووجدنا أنها مناسبة لخفض التضخم إلى 2%".

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية خلال النصف الثاني من العام الحالي بمقدار 250 نقطة أساس بسبب وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات تاريخية، في حين تتوقع الأسواق زيادتين جديدتين للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل مرة خلال الشهرين المقبلين.

وقال عضو مجلس محافظي البنك يواخيم ناجل أمس إن التدابير الإضافية مطلوبة لكبح التوقعات المرتفعة لأسعار العقود الآجلة وإعادة التضخم إلى هدف 2%.

وأضاف ناجل، في مقابلة نُشرت على موقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، أمس الإثنين: "تظهر استطلاعاتنا الشهرية للشركات والمنازل زيادة كبيرة في توقعات التضخم طويلة الأمد".

وكرر ناجل تلك المشاعر، قائلا إنه سوف يكون من الخطأ التصرف بتردد الآن بدافع الخوف من إمكانية أن تضر تكاليف الاقتراض الأعلى بالنمو الاقتصادي.