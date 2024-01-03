سلاف فواخرجي: وقعت عقد مسلسل شجرة الدر مع التلفزيون المصري يوم 25 يناير2011

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن أسباب توقف المسلسل التاريخي شجرة الدر للكاتب القدير والسيناريست يسري الجندي والذي توقف عن إنتاجه منذ أكثر من 13 عاما.

وقالت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر شاشة «ON E»، مساء الثلاثاء، إن توقيع عقد المسلسل مع التلفزيون المصري تزامن مع يوم الـ 25 يناير عام 2011، لافتة إلى حماية أفراد القوات المسلحة مبنى التلفزيون المصري حينها.

وأبدت إعجابها الشديد بالنص الدرامي للمسلسل للكاتب الراحل يسري الجندي قائلة: «من أجمل النصوص التي قرأتها بحياتي ومكتوب بحرفية كبيرة». مشيرة إلى حرص السيناريست حينها على ضرورة البدء بالعمل رغم الأوضاع السياسية.

ولفتت إلى تخفيض أجرها الموقع في العقد؛ نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها مصر، وكنوعا من التعبير عن تقدير دور «الجيش المصري» حينها، لافتة إلى حرصها على الظهور بالأعمال المصرية بالشكل الذي يليق بقيمة الجمهور المصري.

وأضافت أن النصوص الجيدة لم تعد تلقى رواجا بالظروف الحالية، موضحة أن التوجه الدرامي اليوم يسير نحو أفكار مثل العنف والخيانة.