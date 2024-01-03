حزب الله يعلن استهداف ‌‌‌‌تجمعات لجنود الاحتلال في محيط ثكنة دوفيف بدفعة صاروخية كبيرة

قال حزب الله اللبناني، إن «عناصر المقاومة، استهدفوا اليوم الأربعاء، تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بدفعة صاروخية كبيرة، وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة».



وأضاف عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من عصر يوم الأربعاء 3-1-2024 ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بدفعة صاروخية كبيرة وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة».



كما أشار إلى استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بياض بليدا بصاروخ بركان، عند الساعة 03:50 من بعد ظهر يوم الأربعاء، مؤكدًا إصابته إصابة مباشرة. ‏



ولفت في بيان آخر إلى استهداف عناصر المقاومة تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية، مشيرًا إلى إصابته إصابة مباشرة. ‏ ‏ ‏



وكانت حركة حماس قد أكّدت أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في الانفجار الذي وقع في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.



بدوره، قال حزب الله في بيان، إن عملية اغتيال العاروري تعد تطورا خطيرا في مسار الحرب ‏بين إسرائيل ومحور المقاومة، لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب.