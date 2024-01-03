محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير حديقة الطفل في مدينة الزرقا

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بخطة تطوير حديقة الطفل، بمدينة الزرقا، والتي تأتي ضمن مشروع تطوير كورنيش النيل، الذي ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزي للتعمير.

وأوضح بيان أصدرته محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، أنها اطلعت على مستجدات الموقف التنفيذي بأعمال التطوير، لإنشاء منطقة متكاملة لألعاب الأطفال، وبرجولات ومقاعد، هذا إلى جانب تشجير المنطقة، مؤكدة الدفع بمعدلات العمل بالمنطقة، والالتزام بالجدول الزمني الخاص بالخطة، وأيضًا المواصفات المحددة بالمشروع، موجهة بإنشاء رامبات لذوي الهمم.

وأضافت المحافظ، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا، يتضمن إحلال وتطوير سور الكورنيش والممشى، وإنشاء مقاعد وبرجولات، وشبكة لصرف مياه الأمطار، ومد شبكات الغاز، وإحلال خطوط المياه المتهالكة، وأعمدة الإنارة.