أشرف سنجر: عملية اغتيال العاروري ليست بعيدة عن العامل الاستخباراتي الأمريكي

قيّم الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في التعامل مع الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.

وأضاف، خلال حوار مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «مشكلة بايدن تكمن في أنه بدأ التعاطف مع إسرائيل في السابع من أكتوبر»، مشيرًا إلى أن عملية اغتيال صالح العاروري ليست بعيدة عن العامل الاستخباراتي الأمريكي المساعد لإسرائيل.

وأكد أن الحرب على غزة ستكون مادة مهمة للمزايدة بين الجمهوريين والديموقراطيين خلال الفترة المقبلة على موعد إنهائها، متوقعا ألا تصل الحرب إلى مارس المقبل.

ولفت إلى أن «المتشددين في دولة الاحتلال الإسرائيلي خرجت عنهم كل الأفكار الشيطانية غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع لأي إدارة جمهورية أو ديموقراطية أمريكية».

وأوضح أنّ السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الذي يميل إلى اليسار، طالب بوقف منح إسرائيل 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه أمريكي يهودي، كما أن هناك يهوداً أمريكيين في الولايات المتحدة كانت لهم أصوات مرتفعة أثرت على الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة.

وتابع: «10 ولايات أمريكية شهدت مظاهرات ضد الحرب، وتم وقف حركة السيارات أمام مطارين كبيرين في أمريكا وهما لوس أنجلوس ونيويورك، وهو ما يؤكد أن رواية وسردية المتشددين والمتطرفين في دولة الاحتلال الإسرائيلي تهدد المصلحة الأمريكية».