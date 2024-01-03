الجزيري: جاهز للمشاركة مع تونس في أمم إفريقيا وسنلعب للتتويج باللقب

علق سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، على استدعاءه للمنتخب التونسي في اليوم الأخير، قبل تسليم القائمة النهائية لمنتخب نسور قرطاج لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

ويخوض المنتخب التونسي منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري، وحتى 11 فبراير المقبل، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كل من ناميبيا، جنوب إفريقيا ومالي.

المنتخب التونسي أعلن اليوم استبعاد مرتضى بن وناس، لاعب قاسم باشا التركي؛ بسبب مرض ابنته، ليقرر جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، استدعاء سيف الدين الجزيري بديلًا له.

وجاء قرار جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بعد استبعاد مرتضى بن وناس ظهير قاسم باشا التركي ومنتخب تونس لظروف قهرية.

وقال سيف الدين الجزيري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «سعيد بالتواجد في القائمة النهائية لمنتخب تونس وأنا دائمًا تحت أمر المنتخب، وعند استدعائي في أي وقت أكون جاهزًا للمشاركة».

وأضاف: «إن شاء الله حظوظ تونس ستكون كبيرة في أمم إفريقيا، وسنأخذ كل مباراة وكل خطوة بخطوتها».

وأوضح: «منتخب تونس لديه عناصر مميزة وليس نجمًا واحدًا، فهناك يوسف المساكني وياسين مرياح وإلياس السخيري والعديد من اللاعبين.. نحن نلعب كمجموعة في تونس والأهم أن نحقق هدف المنتخب في النهاية».

وتابع: «من الصعب تحديد أطراف المربع الذهبي من الآن ولكن إن شاء الله يكون هناك تفوق عربي ويكون نصف النهائي به أكثر من فريق عربي».

واختتم الجزيري تصريحاته بالحديث عن تواجده مع الزمالك بقوله: «بالطبع سعيد في الزمالك، مجلس الإدارة لا يقصر في أي شيء وإن شاء الله تتكلل مجهوداتهم بالنجاح.. أحمد فتوح لاعب مهم في نادي الزمالك وأنا سعيد بتجديد تعاقده».