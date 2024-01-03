وفد من طالبان الأفغانية يصل إسلام آباد

وصل وفد من حركة "طالبان" الأفغانية برئاسة، حاكم قندهار، الملا شيرين أخوند، إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع السلطات الباكستانية.

ويضم الوفد الزائر، الذي يتألف من 9 إلى 10 أعضاء، مسؤولين من وزارة الدفاع الأفغانية ووزارة الإعلام وهيئات استخباراتية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وخلال زيارته إلى باكستان، من المقرر أن يشارك الوفد الأفغاني في محادثات ثنائية مع السلطات الباكستانية غدا الخميس.

ومن المقرر عقد الاجتماع المشترك لمجلس التنسيق المشترك الباكستاني الأفغاني، غدا الخميس، في إسلام آباد، حيث سيجتمع الوفد الأفغاني أيضا مع السفير آصف دوراني، الممثل الخاص لأفغانستان.

وخلال زيارتهم، من المتوقع أن يجري المندوبون الأفغان محادثات مع مختلف الكيانات الباكستانية، بما في ذلك وزارة الخارجية ومسؤولين عسكريين.

وتعتزم باكستان إثارة قضية ما يزعم عن استخدام الأراضي الأفغانية، من قبل جماعات محظورة، للقيام بأنشطة مناهضة لباكستان، مشددة على الحاجة إلى اتخاذ إجراء صارم ضد مثل تلك العمليات.