تقرير: أمريكا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال 2023

أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة، حيث زادت الشحنات التي صدرتها عن صادرات منافستيها الرئيسيتين قطر وأستراليا.



وذكرت بلومبرج أن الولايات المتحدة صدرت خلال العام الماضي 2ر91 مليون طن من الغاز المسال وهي صادرات قياسية لها.



جاءت زيادة الإنتاج والصادرات في العام الماضي بفضل إعادة تشغيل مجمع إسالة الغاز الطبيعي في فريبورت بولاية تكساس والذي كان قد توقف عن العمل لعدة أشهر بعد الحريق الذي نشب فيه في يونيو 2022.



في المقابل، تراجعت صادرات قطر التي كانت أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم في 2022 بنسبة 9ر1% خلال العام الماضي وهو التراجع الأول لصادراتها من الغاز المسال منذ 2016. واحتلت قطر المركز الثالث في قائمة مصدري الغاز المسال بعد أستراليا التي جاءت في المركز الثاني.



ومن المقرر دخول مشروعين جديدين للغاز المسال الخدمة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي ومشروع بلاكماينز التابع لشركة فينشر جلوبال إل.إن.جي في ولاية لويزيانا ومشروع جولدن باس في ولاية تكساس والمملوك لكل من إكسون موبيل كورب وقطر للطاقة. وسيضيف المشروعان معا حوالي 38 مليون طن سنويا من الغاز المسال في حال العمل بكامل طاقتهما التشغيلية.