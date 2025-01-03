رواية بلاد چان أحدث أعمال الكاتب أحمد فريد المرسي بمعرض الكتاب القادم

أعلنت دار بيت الحكمة للثقافة، إصدار رواية "بلاد چان" للكاتب أحمد فريد المرسي، وذلك ضمن إصدارات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56.

من أجواء الرواية نقرأ:

"الوحدة والفقد والتلاشي أحاسيس لم تغادرني، أيامٌ طويلةٌ رتيبةٌ وليالٍ تتناهشني كضباع اجتمعت على فريسة تتخاطف أشلاءها حية! لم يكن بمقدوري غير الانعزال، فكلما زاد الناس حولي زادت رغبتي في التخلي، أدّعي أنني أنسى الأماكن، الوجوه، الأسماء، لكن الحقيقة أني أتناساها متعمدًا، لا أريد أن تعلق في ذهني أي ملامح قد تزيد الوجع. لا أريد أن أرى أيًّا ممن تؤلمني ذكراهم. ليت في استطاعتي أن أحتفظ بذاكرتي بما ومن أريد فقط!".

أحمد فريد المرسي هو كاتب مصري، من مواليد حي العباسية بالقاهرة 1974، في عام 2001 التحق بالعمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية حيث عمل بمختلف البعثات المصرية في عدد من البلدان منها ليبيريا وساحل العاج والكونغو وشيلي وأستراليا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، صدر له "نقوش عشق وارتحال، منروفيا".