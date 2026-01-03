بدء التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة أسوان

فتحت اللجان بمحافظة أسوان أبوابها، صباح اليوم السبت، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة بمجلس النواب، وسط إجراءات تنظيمية تهدف لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة.

وكانت اللجان الانتخابية قد شهدت تشديدات أمنية مكثفة؛ لتسهيل عملية التصويت في أمان.

- خريطة المنافسة في الدوائر الثلاث بأسوان

وفي دائرة أول أسوان، المخصص لها مقعد واحد، يتنافس كل من شرعي صالح ومدحت ركابي، وفي دائرة نصر النوبة، والمخصص لها مقعد واحد أيضًا، تجرى المنافسة بين محمد هلال وشعبان إسحاق، أما في دائرة إدفو، المخصص لها مقعد واحد، فيتنافس فيها المرشحان محمد أبو الخير وشاذلي الزعيم.

والجدير بالذكر أنه يصل إجمالي الذين لهم حق التصويت إلى مليون و122 ألفًا و806 ناخبين وناخبات داخل 190 لجنة، بواقع ثلاث دوائر انتخابية هي: أسوان - دراو (دائرة أولى)، وإدفو (الدائرة الثالثة)، ونصر النوبة (الدائرة الرابعة).