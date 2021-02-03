قال المهندس خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارة الجديدة، إن «ما يتم إنجازه في العاصمة لا يؤخذ على عجل وإنما يعتمد على الإتقان»، مشيرًا إلى أنها مجتمع عمراني حديث وذكي ومختلف ولا مثيل له بالدولة المصرية.

وأضاف الحسيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن العاصمة تستقبل 200 ألف مهندس وعامل وفني للعمل على المشاريع، لافتًا إلى أن أبرز مشروعات العاصمة أحلام أصبحت واقعًا.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية تضم 20 برجًا وناطحات سحاب، من ضمنها أكبر برجًا في إفريقيا والذي يمثل مركزًا لجمع الشركات والأعمال والتوكيلات العالمية، قائلًا إن نسبة إنجاز الأعمال بالمدينة الثقافية تجاوزت 90%.

وذكر متحدث العاصمة الإدارية أن المدينة الثقافية أيقونة للمدن الثقافية العالمية ومكان لعاشقي الفن والمسرح كي يرتادوه بشكل متميز، معلنًا الانتهاء من البرلمان الجديد بحلول شهر يونيو المقبل.

ولفت إلى أن العاصمة تضم الحي الحكومي عقل الدولة المصرية، موضحًا أن «الحي يجمع الوزارات في مكان مميز من حيث المساحة وتصميمات المباني، فضلًا عن مراكز المعلومات».

وأكد الحسيني، أن الحي الحكومي يضم 34 مبنى، متابعًا: «هو الشغل الشاغل لنا الآن، ونضغط على الانتهاء منه تمهيدًا لانتقال الوزارات منتصف العام الجاري، أي خلال 4 أو 5 أشهر من الآن».

وتطرق إلى الجولة الخاصة بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الإدارية اليوم، مضيفًا أنها تأتي في إطار الزيارات التي تتم بصفة دورية، للتسهيل من الإجراءات وتحقيق الطلبات في وقتها.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، يرافقه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.