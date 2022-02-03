عون يبحث مع ميقاتي المسودة النهائية للموازنة اللبنانية الخميس المقبل

تابع الرئيس اللبناني ميشال عون مراحل تقدم دراسة مشروع قانون موازنة 2022، وتوافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا لدراسة مسودة الموازنة بصيغتها النهائية والبت في البنود العالقة بها، حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية اليوم الخميس.

وشدد الرئيس عون "على ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والأسلاك الوظيفية بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

كما شدد رئيس الجمهورية " على ضرورة استثناء الموارد المستوردة مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية من أي ضرائب أو رسوم إضافة إلى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ".

وكان ميقاتي قد رأس قبل ظهر اليوم الخميس جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، بحضور الوزراء، وحضور فريقا العمل في وزارة المالية وإدارة الجمارك.

وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي بعد الجلسة "سيعقد مجلس الوزراء الاجتماع المقبل لإقرار الموازنة في القصر الجمهوري الأسبوع المقبل ريثما يجهز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أقرت عليه".

يذكر أنه بعد انتهاء الحكومة من إقرار مشروع الموازنة يسلك طريقه إلى المجلس النيابي لإقراره.