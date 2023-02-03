تعتزم السلطات الإيرانية فرض شرط ارتداء النساء للحجاب بشكل أكثر صرامة عن طريق المراقبة بالفيديو.



وقالت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، اليوم الجمعة، إن لجنة العدل البرلمانية ترغب في توسيع نطاق المراقبة المستخدمة بالفعل في حركة المرور على الطرق لتشمل الأماكن العامة.



وسيتم تحذير النساء في البداية، عبر رسالة نصية في حالة حدوث مخالفات، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم معاقبة المخالفات بفرض غرامة عليهن.



في بداية يناير الماضي، نشرت "اعتماد" بالفعل تقريرا عن إصلاحات لمعاقبة مخالفات قواعد اللباس الإسلامي بشكل أكثر صرامة.



وفي ذلك الوقت، كان هناك حديث عن التكليف بالخدمة المجتمعية، وحضور دورات إعادة التعليم، وحظر مغادرة البلاد، وقيود التوظيف وفرض الغرامات.



ومنذ أشهر، اختفت شرطة الآداب سيئة السمعة، التي اعتادت تطبيق قانون الحجاب عن طريق الدوريات، بشكل تام تقريبا من الشوارع.



ولم تعد العديد من النساء في المدن الكبرى الإيرانية يرتدين الحجاب. ويشكو النقاد في إيران من عدم وجود دعم اجتماعي للتشديد الجديد.



ومنذ أكثر من أربعة أشهر، يتظاهر الإيرانيون ضد السياسات القمعية.



يشار إلى أن موجة الاحتجاجات اندلعت بسبب وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني في حجز الشرطة في منتصف سبتمبر الماضي بعد أن اعتقلتها شرطة الآداب بزعم انتهاكها قانون الحجاب.