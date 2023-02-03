رئيس المجلس الأوروبي يصل كييف للانضمام إلى قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

وصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى العاصمة الأوكرانية كييف للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، متعهدا بدعم المساعي الأوكرانية في الانضمام إلى التكتل.

وكتب ميشيل -في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر)، أوردتها قناة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الجمعة- "عدت إلى كييف للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.. لن يكون هناك تهاون في عزمنا، سندعمكم في كل خطوة على الطريق في رحلتكم إلى الاتحاد الأوروبي".

وكان جوزيب بوريل وأورسولا فون دير لاين قد وصلا إلى العاصمة الأوكرانية أمس الخميس لعقد محادثات مع مسؤولين أوكرانيين.

تجدر الإشارة إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم في كييف لعقد قمة تاريخية، وهي المرة الأولى التي يقام فيها مثل هذا الحدث في منطقة حرب.

ومن المتوقع أن تركز القمة على مسار أوكرانيا نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي وعقوبات جديدة ضد روسيا، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في فرض حزمة عاشرة من التدابير ضد موسكو مع حلول الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا.