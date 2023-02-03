كيري يزور المملكة المتحدة لمواصلة المناقشات حول الجهود التعاونية لمعالجة أزمة المناخ

يتوجه المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إلى المملكة المتحدة اليوم الجمعة؛ لمواصلة مشاركة الجهود التعاونية لمعالجة أزمة المناخ.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/- أن كيري سيلتقي خلال زيارته لندن ممثلين من الحكومة وقطاعي الأعمال والمالية لمواصلة المشاركة حول الجهود التعاونية لمعالجة أزمة المناخ.

وكان كيري قد أكد، قبل أسبوعين خلال منتدى دافوس الاقتصادي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن «ملتزم بعمق» بأن تتقدم بلاده في مجال محاربة التغير المناخي.