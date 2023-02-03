تسببت شدة أمطار "نوة الكرم" في إنقلاب سيارة نقل "ثقيل" محملة بالغلال "قمح"، على سيارة أخرى "ملاكي" مما أدى لتحطمها، وذلك أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي "محور المشير فخري أبو ذكري"، اتجاه طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي في نطاق حي ثانٍ العامرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة المرور، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من غرفة عمليات حي ثانٍ العامرية بوقوع حادث سير، وأسفر عن تحطم سيارة خاصة، وتعطل الحركة المرورية، وإصابة قائد السيارة بإصابات طفيفة، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وبانتقال شرطة المرور، رفقة قوات الدفاع المدني والحريق، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص الأولي انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح على سيارة أخرى "ملاكي" وإصابة قائدها أمام مفارق الطريق الدولي، قبل كوبري الثروة السمكية "اتجاه المنطقة الحرة" بالعامرية، غربي المحافظة، وإصابة قائدها.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، بقسم شرطة ثانٍ العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق