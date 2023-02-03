قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا الفلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مدينة أريحا الفلسطينية التي تفرض عليها حصارا عسكريا منذ سبعة أيام.

وقال مصدر أمني في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت تجاه مركبات المواطنين، قبل أن تتمركز قرب مدخل مخيم "عقبة جبر" جنوب المدينة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمدينة أريحا لليوم السابع على التوالي، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها، منذ السبت الماضي، على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.