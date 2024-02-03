مواعيد مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

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تُقام اليوم السبت 3 فبراير 2024، العدد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والإفريقية والآسيوية، أبرزها مواجهتي كوت ديفوار مع مالى، والرأس الأخضر أمام جنوب أفريقيا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 إلى جانب مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023

مالى × كوت ديفوار – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max

الرأس الأخضر × جنوب أفريقيا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس آسيا 2023

إيران × اليابان – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN ASIAN CUP 1

قطر × أوزبكستان – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN ASIAN CUP 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون × توتنهام هوتسبير – الثانية والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1

برايتون × كريستال بالاس – الخامسة مساء

بيرنلى × فولهام – الخامسة مساء

نيوكاسل يونايتد × لوتون تاون – الخامسة مساء

شيفيلد يونايتد × أستون فيلا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فالنسيا × ألميريا – الثالثة عصرا

غرناطة × لاس بالماس – الخامسة والربع مساء

ديبورتيفو ألافيس × برشلونة – السابعة والنصف مساء – على قناة Premier Sports 1 HD

جيرونا × ريال سوسيداد – العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولى × جنوى – الرابعة مساء

أودينيزى × مونزا – الرابعة مساء

فروسينوني × ميلان – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا × ساسولو – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ × بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف مساء

فرايبورج × شتوتجارت – الرابعة والنصف مساء

ماينز × فيردر بريمن – الرابعة والنصف مساء

بوخوم × أوجسبورج – الرابعة والنصف مساء

دارمشتات × باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

كولن × اينتراخت فرانكفورت – السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين × مونبلييه – السادسة مساء

نانت × لانس – العاشرة مساء