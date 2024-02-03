ميناء الإسكندرية: تداول 551 ألف طن صب السائل تقريبا خلال ديسمبر 2023

شهدت حركة تداول بميناء الإسكندرية تزايداً كبيرا خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت ارتفاعاً ضخماً خلال شهر ديسمبر بواقع 143%، إذ تم تداول 551 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 227 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2022.

وأضاف ميناء الإسكندرية، في بيان له، أنه حركة البضائع العامة شهدت أيضا ارتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، بواقع 57.4% تقريباً، وكذلك بضائع الصب الجاف والتي شهدت ارتفاعاً بواقع 37.5% عن ذات الفترة.

وبلغت الزيادة الإجمالية في كميات البضائع المتداولة، خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 نسبة 23%، بواقع 5.6 مليون طن بضائع متداولة تقريباً من مختلف الأنواع.

وفي سياق متصل، شهدت حركة السفن تزايداً ملحوظاً خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث تصدرت سفن البضائع العامة أكثر أنواع السفن ارتفاعاً بواقع 51.1% بإجمالي 133 سفينة، تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الصب السائل بنسبة 46% تقريباً.

كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الحاويات خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 حوالي 32.8%، وأيضاً شهدت سفن الصب الجاف ارتفاعا عن نفس الفترة بواقع 31.9%.

وأشار البيان، إلى أنه بشكل عام بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 39.9% خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 بواقع 435 سفينة.

وتأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال وتقديم كل وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة، من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد واتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة؛ لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها.