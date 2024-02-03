توهج الصين واليونان في بطولة للألعاب المائية بقطر

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أحرز الثنائي الصيني المكون من هوانج جيانجي وزميلته تشانج جياجي الميدالية الذهبية لمسابقة الغطس المتزامن من منصة ثابتة 10 أمتار لفئة المختلط، اليوم السبت، ضمن بطولة العالم للألعاب المائية في قطر.

وحقق هوانج وتشانج الميدالية الذهبية بعد تسجيل 82ر353 نقطة.

وفاز الثنائي الكوري الشمالي المؤلف من جو جين مي وايم يونج ميونج بالميدالية الفضية بعد تسجيلهما 96ر303 نقطة، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الثنائي المكسيكي المكون من كيفين برلين رييس واليخاندرا استودييو بتسجيلهما 13ر296 نقطة.

وفازت اليونانية إيفانجيليا بلاتانيوتي بأول ميدالية ذهبية للسباحة الفنية، حيث تفوقت على الجميع خلال المسابقة الفنية لفردي السيدات.

وسجلت بلاتانيوتي - 29 عاما - 9633ر272 نقطة وفازت الكندية جاكلين سيمونيو بالميدالية الفضية بعد تسجيلها 2767ر269 نقطة ، وحصدت الصينية تشو هويان الميدالية البرونزية بتسجيلها 3700ر262 نقطة.

وتستضيف قطر أول نسخة من بطولة العالم للألعاب المائية بمنطقة الشرق الأوسط، بعد أن تأجلت البطولة لمدة عام بفعل جائحة كورونا.