لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي تنظم لقاءا تنسيقيا مع مسئولي وحدات العنف ضد المرأة بالجامعات التكنولوجية

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نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءا تنسيقيا مع مسئولي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص بجامعات بني سويف التكنولوجية والدلتا التكنولوجية وطيبة التكنولوجية وبرج العرب التكنولوجية وسمنود التكنولوجية وشرق بورسعيد التكنولوجية.

وأكد الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، أهمية عقد هذه اللقاءات التي تثمر عن العديد من الفوائد، لافتا إلى أهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص بالجامعات التكنولوجية في رفع الوعي لدى الشباب، والعمل على تقليل العنف.

وأدار الجلسة هالة الأمين رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، بحضور الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.

وخلال اللقاء، قامت شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، بالتعريف بأهمية دور وحدات تكافؤ الفرص ومناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، كمل أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في تلك الوحدات.

واستعرض مسئولو الوحدات أفضل الأنشطة التي قامت بها الوحدات في الجامعات التكنولوجية خلال الفترة الماضية.