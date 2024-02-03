منتخب كاب فيردي في مواجهة صعبة أمام جنوب إفريقيا بحثا عن تأهل تاريخي بكأس الأمم

يسعى منتخب كاب فيردي لمواصلة كتابة التاريخ في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، والتأهل للدور قبل النهائي، حينما يواجه منتخب جنوب أفريقيا اليوم السبت، على استاد شارليس كونان باني، في دور الثمانية من البطولة.

وحقق منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) إنجازا كبيرا بتأهله لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه، بعد إقامة البطولة بمشاركة 24 منتخبا حيث لم يسبق له من قبل أن تخطى دور الـ16 في مشاركته السابقة في البطولة، وفقا لهذا النظام.

وسبق لمنتخب كاب فيردي المشاركة في ثلاث نسخ من قبل في كأس أمم أفريقيا، أعوام 2013 و2015 و2021، لكن تبقى مشاركته الأولى هي الأفضل حينما بلغ دور الثمانية عندما كانت البطولة تضم 16 فريقا فقط.

ويعد منتخب كاب فيردي هو الحصان الأسود في هذه البطولة حيث أنه لم يخسر في أي مباراة حتى الآن وحقق نتائج مفاجئة، حيث تغلب في بداية مشواره بالبطولة على منتخب غانا 2 / 1 ، ثم تغلب على منتخب موزمبيق بثلاثية نظيفة قبل أن يختتم دور المجموعات بالتعادل مع منتخب مصر 2 / 2 ، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط

وفي دور الـ16 تمكن منتخب كاب فيردي من التغلب على منتخب موريتانيا بهدف نظيف، محققا انتصاره الأول في الأدوار الاقصائية بعد هزيمتين أمام غانا في نسخة 2013 ، والسنغال 2021.

ويعتمد منتخب كاب فيردي على مجموعة من اللاعبين المميزين يأتي في مقدمتهم ريان مينديز بريان تيكسييرا وجيلسون تافاريس وتياجو مانويل بيبي.

مهمة منتخب كاب فيردي في التأهل للدور قبل النهائي لن تكون سهلة على الإطلاق خاصة وأنه سيواجه منتخب جنوب أفريقيا صاحب الصولات والجولات في البطولة الأفريقية

وتبدو على الورق كفة منتخب جنوب أفريقيا هي الأرجح لكونه أحد الفائزين باللقب عندما توج به عام 1996 عندما استضاف البطولة وحل ثانيا في النسخة التالية في بوركينا فاسو 1998 بعد الخسارة أمام مصر في المباراة النهائية ثم فائزا بالبرونزية في عام 2000.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، جمعها بعد الخسارة أمام مالي صفر / 2 ثم الفوز على ناميبيا برباعية نظيفة قبل أن يختتم دور المجموعات بالتعادل مع المنتخب التونسي سلبيا.

وفي دور الـ16 فجر المنتخب الجنوب أفريقي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء منتخب المغرب، رابع كأس العام، وأحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، بالفوز عليه بهدفين نظيفين.

ويرتكز البلجيكي هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا على قوام أغلبه من فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الفائز مؤخرا بالنسخة الأولى من الدوري الأفريقي، بداية من حارس المرمى رونوين ويليامز مرورا برباعي الدفاع كيكانا وخوليسو موداو وأوبري موديبا وموتوبي مفالا مع صخرة الوسط تيبوهو موكوينا والمحاور الهجومية ثيما زواني وثابيلو مورينا وثابيلو ماسيكو مع لاعب الأهلي المصري بيرسي تاو الفائز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في العام الماضي 2023.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سوف يلتقي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء القادم مع الفائز من مباراة دور الثمانية، التي تجرى بين نيجيريا وأنجولا، اليوم الجمعة.