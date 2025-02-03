قالت هيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادرته 4 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الإثنين، أن من بين السفن التي وصلت إلى الميناء اليوم، السفينة (PACIFIC K)، والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 225 مترًا، وعرضها 32 مترًا، القادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ58407 أطنان من القمح لصالح القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط، لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15059 طنًا، تشمل: "1990 طن يوريا، و4819 طن كلينكر و8250 طن بضائع متنوعة".

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50352 طن تشمل: "7451 طن ذرة و2599 طن فول صويا، و1641 طن خشب زان، و7500 طن سكر، و11423 طن حديد، و5976 طن فول، و13000 طن خردة، و762 طن حمص، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 384 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 22 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 640 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33165 طنًا.

فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 65601 طن، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5554 حركة، وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOSSEAWAYS)، التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، بعد أن قامت بتفريغ عدد 24 حاوية مملوءة، وعدد 17 تريلا فارغة ومملوءة، بإجمالي وزن بضائع وارد 747 طنًا، كما قامت بتحميل عدد 15 حاوية مملوءة وعدد 20 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه، وملابس وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 576 طنًا متجهة إلى إيطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك.