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عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو متداول للرئيس السوري أحمد الشرع، إلى الكعبة وذلك بعد أدائه مناسك العمرة.

وأظهرت اللقطات سيدة تصعد إلى الكعبة مع الشرع، فيما رجح رواد مواقع التواصل أنها زوجته لطيفة.

مقطع متداول لدخول الرئيس السوري #أحمد_الشرع إلى الكعبة بعد أدائه العمرة اليوم. pic.twitter.com/f3XPYqo4oo — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 3, 2025

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى المملكة العربية السعودية.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، صورًا للشرع ووزير خارجيته بملابس الإحرام أثناء تواجدهما في جدة، ليتوجها بعدها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وذكرت أن نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل آل سعود، كان في استقبال الشرع بمطار الملك عبدالعزيز.

وأمس الأحد، زار الشرع السعودية، لتكون أول وجهة خارجية له منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا.

والتقى الشرع، ولي العهد السعودي، الأمر محمد بن سلمان. وأكد الرئيس السوري أن هناك رغبة سعودية حقيقية في دعم سوريا لبناء مستقبلها.

وشدد الشرع على أن بلاده تعمل على رفع مستوى التواصل والتعاون مع السعودية في جميع المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين.