ما هي السلع الأكثر تأثرا بالرسوم الجمركية المحتملة لإدارة ترامب؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع عن دخول الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك حيز التنفيذ يوم السبت، ما يهدد بتأثيرات اقتصادية كبيرة على التجارة بين دول أمريكا الشمالية، التي بلغت قيمتها 1.8 تريليون دولار في عام 2023، متجاوزة حجم التجارة الأمريكية مع الصين.

قطاع السيارات: اضطرابات في سلاسل التوريد

تعتمد شركات صناعة السيارات منذ عقود على سلاسل توريد تمتد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتشير تقديرات S&P Global Mobility إلى أن أكثر من 20% من السيارات المباعة في الولايات المتحدة تُصنع في كندا أو المكسيك، بحسب أسوشيتد برس.

في عام 2023، استوردت الولايات المتحدة سيارات وشاحنات خفيفة بقيمة 69 مليار دولار من المكسيك و37 مليار دولار من كندا. كما استوردت أجزاء سيارات بقيمة 78 مليار دولار من المكسيك و20 مليار دولار من كندا.

ويرى خبراء أن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على هذه المنتجات سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، حيث قد ترتفع أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بمعدل 3000 دولار، وفقًا لشركة TD Economics، مما يزيد العبء على المستهلكين.

• قطاع الطاقة: ارتفاع محتمل في أسعار الوقود

تعد كندا أكبر مورد للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة وارداتها من النفط 90 مليار دولار في عام 2023، متجاوزة بكثير المكسيك التي صدرت نفطًا بقيمة 11 مليار دولار.

تعتمد المصافي الأمريكية، لا سيما في الغرب الأوسط، على النفط الكندي الثقيل الذي يصعب استبداله.

إذا شملت الرسوم الجمركية واردات النفط، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 30 إلى 70 سنتًا للجالون، وفقًا لتقديرات TD Economics، وفقًا لأسوشيتد برس.

قطاع المشروبات الروحية: تأثير على أسعار التكيلا والويسكي

تشكل كندا والمكسيك مصدرين رئيسيين للمشروبات الكحولية إلى الولايات المتحدة، حيث استوردت الأخيرة في عام 2023: تكيلا وميزكال بقيمة 4.6 مليار دولار من المكسيك، مشروبات روحية كندية بقيمة 537 مليون دولار، بما في ذلك 202.5 مليون دولار من الويسكي.

كما أن هذه الدول كانت من أكبر مستوردي المشروبات الكحولية الأمريكية، ما يعني أن فرض تعريفات جمركية جديدة قد يؤدي إلى إجراءات انتقامية تضر بالصناعة على الجانبين.

• القطاع الزراعي: تهديد بارتفاع الأسعار وانتقام محتمل

تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على المكسيك وكندا في استيراد المنتجات الزراعية، حيث بلغت قيمة الواردات الزراعية في 2023، 45 مليار دولار من المكسيك، تشمل 63% من الخضروات و47% من الفواكه والمكسرات المستوردة.

ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار المنتجات، خصوصًا الأفوكادو، الذي تعتمد الولايات المتحدة على المكسيك في استيراده بنسبة 90%، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الأطعمة مثل الجواكامولي، كما يخشى المزارعون الأمريكيون من رد انتقامي يشمل فول الصويا والذرة، كما حدث خلال الحرب التجارية السابقة مع الصين.



