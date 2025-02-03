ترامب: دعمنا لأوكرانيا مرهون بالحصول على العناصر الأرضية النادرة

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يريد التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا للوصول إلى المواد الأرضية النادرة لديها كشرط لاستمرار الدعم الأمريكي لحربها ضد روسيا.

وتحدث ترامب إلى الصحفيين في المكتب البيضاوي، حيث اشتكى من أن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية واقتصادية إلى أوكرانيا أكثر من شركائها الأوروبيين، مضيفا "نتطلع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا حيث سيؤمنون ما نقدمه لهم من خلال العناصر الأرضية النادرة عندهم وأشياء أخرى".

وأشار ترامب إلى أنه تلقى كلمة من الحكومة الأوكرانية بأنهم مستعدون لإبرام صفقة لإعطاء الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى العناصر الحيوية للاقتصاد الحديث، الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف ترامب: "أريد أن أحصل على تأمين العناصر الأرضية النادرة... نحن نقدم مئات المليارات من الدولارات. لديهم عناصر أرضية نادرة كبيرة. وأريد تأمين حصولنا على العناصر الأرضية النادرة ، وهم على استعداد للقيام بذلك".

وقال ترامب، الذي كان قد قال في وقت سابقا إنه سيعمل على وضع نهاية سريعة للحرب، إن المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع. وأضاف "لقد حققنا تقدما كبيرا في قضية روسيا وأوكرانيا. سنرى ما يحدث. سنوقف تلك الحرب السخيفة".