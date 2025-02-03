الكويت تؤكد التزامها بمواصلة التعاون الوثيق مع تحالف أوبك بلس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد طارق الرومي وزير النفط الكويتي، اليوم الإثنين، التزام دولة الكويت بمواصلة تعاونها الوثيق مع شركائها في تحالف (أوبك+)، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

جاء ذلك في تصريح للوزير عقب الاجتماع الـ58 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC)، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال "الرومي"، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة أحدث التطورات في أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون بين الدول المنتجة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف أن هذا التوازن يعد عاملا محوريا لضمان استقرار السوق وأمن الإمدادات لا سيما في ظل التحديات التي تشمل التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

ويضم تحالف "أوبك+"، 23 دولة منها 13 دولة عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بالإضافة إلى 10 بلدان أخرى بهدف خفض إنتاج النفط لتحسين أسعاره في الأسواق.